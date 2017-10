"Viele Worte muss man über Dr. Lonnie Smith nicht verlieren", meinte das Magazin JazzDrummerWorld in seiner Rezension von "Evolution". "Ein Wort genügt um ihn zu beschreiben: Groovemaschine." Die Groovemaschine hatte über Jahrzehnte hinweg nur ein "Problem": seine Alben fanden kaum Verbreitung, weil Smith sie oftmals für obsukre, kleinere Labels einspielte. Live galt der dynamische Dr. Lonnie Smith trotzdem immer als ausgesprochener Publikumsmagnet.

Das "Problem" wurde letztes Jahr endlich behoben, als Don Was Dr. Lonnie Smith zu Blue Note Records zurückholte, zu dem Label, bei dem der Organist einst seinen Durchbruch in die erste Liga geschafft hatte. Und so erreichte er mit seinem grandiosen "Comeback"-Album "Evolution" endlich auch wieder ein breiteres Publikum. Jetzt kommt der Groove-Doktor im November für zwei Konzerte nach Deutschland: am 4. November tritt er mit seinen beiden Trio-Partnern - Gitarrist Jonathan Kreisberg und Schlagzeuger Xavier Breaker - beim Jazzfest in Berlin auf und am 6. November im Theaterstübchen in Kassel. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: Smith arbeitet derzeit schon an seinem nächsten Album für Blue Note. Erscheinen soll es aller Voraussicht nach Anfang 2018.

Dr. Lonnie Smith Trio "Evolution"-Tour 2017:

04.11.17 Berlin Jazzfest

06.11.17 Kassel Theaterstübchen