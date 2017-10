Für ihr jüngstes Album "Grace" erntete Lizz Wright in Deutschland ein begeistertes Presseecho. Jetzt beginnt bereits der Vorverkauf für ihre Konzerte im April 2018.

"Tradition ist die Bewahrung des Feuers und nicht die Anbetung der Asche", zitierte Andreas Kunz in Stereo den Komponisten Gustav Mahler. Dessen Aphorismus, fährt er fort, "könnte auch Motto von Lizz Wrights Album 'Grace' (Gnade, Anmut) sein, auf dem sie bis auf eine Eigenkomposition Songs anderer Künstler covert. Wobei 'Cover'es nicht trifft, eignet sich die 37-jährige Amerikanerin Songs doch auf eine Weise an, die die Vorlagen (beinahe) vergessen lassen." In Audio schrieb Claus Dick: "'Grace' vereint elf von Produzent Joe Henry ausgewählte Songs, die Wright couragiert covert, darunter Perlen von Ray Charles, AllenToussaint, Nina Simone oder k.d. lang. Da schwebt ihre dunkle Stimme über flockigem R&B, breitet sich wandlungsfähig in Gospel-Scat-Ambiente aus, versüßt New-Orleans-Esprit und adelt Dylans 'Every Grain of Sand' mit countryesker Verve. Was für eine Stimme, was für tolle Arrangements - und welch ein gnadenlos guter Klang: druckvoll, farbecht, räumlich und fein aufgelöst."

Im April 2018 wird man die kürzlich mit dem Ella Fitzgerald Award ausgezeichnete Sängerin mit ihrer exzellenten Begleitband in Deutschland wieder live erleben können. Fest stehen bereits Auftritte im Hamburger Mojo Club (17. April 2018), in der Alten Feuerwache in Mannheim (18. April 2018) und im Berliner Columbiatheater (22.04.). Geplant ist außerdem noch ein Konzert in Halle/Saale. Einstimmen kann man sich auf diese Shows schon jetzt mit einem neuen Video-Clip. In ihm ist Lizz Wright mit einer unter die Haut gehenden, gospeligen Live-Interpretation des Nina-Simone-Klassikers "Seems I'm Never Tired Of Loving You" zu sehen.

Der Vorverkauf für die Konzerte hat bereits begonnen, weitere Termine in Vorbereitung.