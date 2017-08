Kleine Lügen, großer Erfolg - das Americana-All-Star-Trio I’m With Her begeistert mit seiner ersten Single

I'm With Her

Wenn sich bekannte Solokünstlerinnen für ein gemeinsames Projekt zusammenschließen, kommt schnell der Verdacht auf, dass dieses aus rein kommerziellen Gründen von einer Plattenfirma am Reißbrett entworfen wurde. Das Trio I'm With Her ist allerdings über solche Zweifel erhaben. Denn die Musikerinnen, die hinter diesem Americana-All-Star-Trio stecken, waren sich auch vorher schon alles andere als fremd, weil sich ihre künstlerischen Wege immer wieder gekreuzt hatten.

Ausschlag für die Gründung von I'm With Her gab aber erst eine Impromptu-Performance, für die Sara Watkins (Nickel Creek, The Decemberists), Sarah Jarosz (die Anfang dieses Jahr zwei Grammys gewann) und Aoife O'Donovan (Crooked Still) 2014 beim Telluride Bluegrass Festival gemeinsam auf die Bühne stiegen. Das Konzert kam nicht nur beim Publikum hervorragend an, sondern bestärkte die drei Songschreiberinnen und Instrumentalistinnen darin, weiter gemeinsame Sache zu machen. Auf Tourneen, die sie im darauffolgenden Frühling und Sommer absolvierten, begeisterten sie eine beständig wachsende Schar von Fans mit einem Programm, in dem sie neben eigenen Songs auch Coverversionen von u.a. Jim Croce, John Hiatt und Utah Phillips sowie eine an das Original angelehnte, aber natürlich dreistimmige A-cappella-Darbietung des Nina-Simone-Klassikers "Be My Husband" präsentierten.

Nach einem Auftritt in New York schrieb Jon Pareles im Dezember 2015 in der New York Times: "Die Harmonien hätten nicht reiner, das Picking nicht präziser sein können, als das Trio I'm With Her - eine Allianz von Americana-Virtuosinnen - Donnerstagnacht im Bowery Ballroom auftrat." Obwohl sie vornehmlich Instrumente wie Geige, Mandoline, Akustikgitarre und Banjo spielen, die typisch für Bluegrass, Folk und Country sind, beschränken sich Watkins, Jarosz und O'Donovan keineswegs auf diese Stile. Derzeit ist das Trio im Studio, um seinem ersten (noch titellosen) Album den letzten Schliff zu geben.

Herauskommen wird es Anfang 2018 bei Rounder Records. Doch vorab veröffentlicht I'm With Her nun schon die exklusive eSingle "Little Lies", die später - so heißt es - nicht auf dem Album erscheinen wird. Zu kaufen gibt es diese z.B. bei iTunes, Amazon oder Google und allen anderen Digitalstores.