Es braucht nicht viel um funky zu sein. Bei Madeleine Peyroux' Version von Allen Toussaints "Everything I Do Gonna Be Funky (From Now On)" reichen ihre Stimme und Gitarre, sowie ihre langjährigen Trio-Partner John Herington (Gitarre) und Barak Mori (Bass). Mit diesen beiden Begleitern und dem Repertoire ihres aktuellen Albums "Secular Hymns" besucht Peyroux im kommenden Monat nach längerer Deutschland-Abwesenheit mal wieder Berlin und Freiburg. Erfreulicherweise wird gemunkelt, dass die beiden Termine den Auftakt zu weiteren Konzerten hierzulande bilden sollen.

Madeleine Peyroux live:

01. Juli 2017 Berlin - Quasimodo

08. Juli 2017 Freiburg - Jazzhaus