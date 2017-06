Wer weiß, wie die Karrieren von Lee Ritenour und Dave Grusin verlaufen wären, wenn sich ihre Wege nicht Mitte der 1970er in Los Angeles gekreuzt hätten? Der eine war damals einer der meistbeschäftigten Studiomusiker, hatte aber noch nicht zu seiner eigenen Stimme gefunden.

Der andere war ein überaus gefragter Film- und Fernsehkomponist, der neue kreative Herausforderungen suchte. Dann führte sie ein glücklicher Zufall zusammen und sie gaben sich gegenseitig die Impulse, die sie brauchten. Mehr als vierzig Jahre später arbeiten die beiden Musiker, die 1986 für ihr gemeinsames Album "Harlequin" einen Grammy erhielten, immer noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Studio und auf der Bühne miteinander. Zuletzt spielten sie 2015 auf Lee Ritenours Album "A Twist Of Rit" zusammen, für das der Gitarrist einige seiner populärsten Kompositionen frisch überarbeitet und mit neuen Songs gemischt hatte.

Mit diesem Programm, angereichert durch bekannte Kompositionen aus der Feder von Dave Grusin, kommt das Gespann - verstärkt durch den Bassisten Tom Kennedy und Lees Sohn Wesley am Schlagzeug - im Juli auf Europa-Tournee. Auftreten wird das Quartett, dessen Bandbreite von Funk und Fusion über Latin und Brasil bis zu Swing und West-Coast-Jazz reicht, bei großen Jazzfestivals in Stuttgart, Montreux und Sankt Moritz. Einzelkonzerte gibt es außerdem in Hamburg, Berlin, Mainz und Nürnberg.

Lee Ritenour & Dave Grusin Quartet "A Twist Of Rit"-Tournee 2017:

08. Juli 2017 Stuttgart - Jazzopen

09. Juli 2017 Montreux (CH) - Jazz Festival

11. Juli 2017 St. Moritz (CH) - Festival de Jazz

17. Juli 2017 Hamburg - Fabrik

18. Juli 2017 Berlin - Huxley’s Neue Welt

19. Juli 2017 Mainz - Frankfurter Hof

20. Juli 2017 Nürnberg - Hirsch

Einen schönen Konzertmitschnitt eines gemeinsames Live-Auftrittes auf dem Jakarta International Java Jazz Festival aus dem Jahr 2013 kann man sich hier anschauen.