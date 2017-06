Parallelen zwischen Musikern zu ziehen, ist immer gefährlich. Aber wenn man die ersten Töne von "Small Town" hört, dem kommenden Duo-Album von Gitarrist Bill Frisell und Bassist Thomas Morgan, werden sich viele wohl unwillkürlich an ein anderes großartiges Album erinnert fühlen, das vor genau zwanzig Jahren erschien: "Beyond The Missouri Sky" von Charlie Haden und Pat Metheny. Das liegt zum einen an der gleichen Instrumentierung, zum anderen auch daran, dass in beiden Fällen Americana-Klänge mit jazzigen Improvisationen verschmolzen wurden. Doch Frisell und Morgan, zwei Künstler mit einem unverwechselbaren Personalstil, gehen auf "Small Town" natürlich ganz eigene musikalische Wege. In einem Video-Clip stellen sie nun einige der Songs von "Small Town" in kurzen Auszügen vor, die einem sofort Appetit auf mehr machen.



Das Album, das ein Paradebeispiel für in Noten gekleidete pure Poesie ist, wird am 26. Mai bei ECM Records herauskommen.