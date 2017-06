LIVE EXPERIENCE OF THE YEAR heißt die Kategorie, in der der kubanische Pianist Roberto Fonseca dieses Jahr von den Jazz FM Awards nominiert wurde. Und ein Erlebnis sind seine Konzerte in der Tat, wie u.a. der Bayerische Rundfunk zu berichten wusste.

Wer seine bisherigen Deutschlandkonzerte verpasst haben sollte, dem bietet sich mit zwei weiteren Konzerten in Wiesbaden und Kassel im August die Möglichkeit, dies nachzuholen. Das dritte Konzert in Hamburgs prestigeträchtiger Elbphilharmonie ist bereits ausverlauft.