Geboren und aufgewachsen in Australien, ein Musikstudium an der Talentschmiede Berklee College in den USA absolviert und zuletzt ein ganzes Jahr lang zwischen London, Portugal, Italien, Australien und Paris hin- und hergependelt, bevor sie an der Seine fürs Erste ihre Zelte aufschlug. Kein Wunder, dass sich Sarah McKenzie kürzlich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk scherzhaft als "Vagabundin" bezeichnete. Mit ihren jungen 28 Jahren ist sie in der Tat schon ganz schön herumgekommen. Jetzt kommt die Sängerin, Pianistin und Songschreiberin Anfang Mai mit ihrer Band nach Hamburg, München und Berlin, um über "Paris In The Rain" (so der Albumtitel) und andere Reiseeindrücke zu singen und swingen. Einen vierten Auftritt absolviert sie zudem noch am 7. Juli beim Klavier-Festival-Ruhr in Duisburg.



Sarah McKenzie "Paris In The Rain"-Konzerte 2017:



03.05.17 Hamburg - Kulturkiche Altona

04.05.17 München - Carl-Orff-Saal

05.05.17 Berlin - Passionskirche

07.07.17 Duisburg - Gebläsehalle/Klavier-Festival-Ruhr