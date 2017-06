Avishai Cohen (Trompete)

Sein im Mai erscheinendes zweites ECM-Album "Cross My Palm With Silver" konnte der Trompeter Avishai Cohen mit seinem persönlichen "Dream Team" einspielen.

Mit seinem zutiefst emotionalen ECM-Debütalbum "Into The Silence" gelang dem israelischen Trompeter und Komponisten Avishai Cohen letztes Jahr eine der positivsten Überraschungen im Jazzsegment. Nun wird er sich am 5. Mai mit dem poetisch betitelten Album "Cross My Palm With Silver" zurückmelden. Zu hören ist er auf ihm mit Musikern, die er als sein persönliches "Dream Team" bezeichnet: Pianist Yonathan Avishai, Bassist Barak Mori und Schlagzeuger Nasheet Waits. Alle drei teilen mit dem charismatischen Trompeter sowohl seinen Sinn für kühne Improvisationen als auch sein Gespür für Strukturen. Ein Teaser-Video vermittelt schon jetzt einen ersten Eindruck von dem, was einen musikalisch erwartet.

Gut eine Woche nach der Veröffentlichung von "Cross My Palm With Silver" wird das Quartett für zwei exklusive Konzerte nach Berlin und Köln kommen. Vier weitere Auftritte in Deutschland sind außerdem bereits für November verbucht.

Avishai Cohen Quartet “Cross My Palm With Silver”-Konzerte 2017:

14. Mai 2017 Berlin, Silent Green

15. Mai 2017 Köln, Club Bahnhof Ehrenfeld

06. Nov 2017 Hamburg, Elbphilharmonie

09. Nov 2017 Mannheim, Alte Feuerwache (Enjoy Jazz Festival)

10. Nov 2017 Nürnberg, Staatsoper (Nuejazz Festival)

12. Nov 2017 Dortmund, Domicil