Bei Gregory Porter wissen Musikkritiker nie so richtig, wo sie ihn stilistisch einsortieren sollen. Ist er nun "der profundeste Soul-Sänger, den die Musikwelt derzeit bewundern kann", wie stereoplay im Juni 2016 meinte? Oder ist er "der beeindruckendste Jazzsänger der Gegenwart", wie man u.a. in der britischen Presse lesen konnte? Vielleicht ist er gar beides in Personalunion?

Am besten macht man sich davon selbst mal wieder ein Bild. Reichlich Gelegenheit dazu hat man ab Anfang Mai, wenn Porter mit dem Programm seines letzten Erfolgsalbums "Take Me To The Alley" auf ausgedehntere Deutschland-Tournee kommt. Das besagte Album wurde erst im Februar mit einem Grammy ausgezeichnet und schaffte es in Deutschland, sich über alle Schubladen hinwegzusetzen und auf Platz 8 der allgemeinen Album-Charts zu platzieren. Der gute Mann bleibt stilistisch halt nicht zu fassen.

Gregory Porter "Take Me To The Alley"-Tournee 2017: