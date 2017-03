Various Artists

Am Rande des beliebten Naturparks Lüneburger Heide liegt die Kleinstadt Schneverdingen. Die hatte bis jetzt nicht viel mit Jazz zu tun. Ab dem 1. April 2017 ändert sich das, zumindest für einen Monat, denn unter dem Motto "It must schwing!", das von Alfred Lion, Gründer des legendären amerikanischen Jazzlabels Blue Note Records stammt, gibt es in einer Ausstellung dort Originalfotografien des großartigen Francis Wolff aus der Zeit 1954 - 1967 zu bewundern. Wolff portraitierte Jazzgrößen wie Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Art Blakey, Dexter Gordon, Sonny Rollins u.v.a. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung ist das LP-Cover-Design von Reid Miles, dem Grafikdesigner des New Yorker Labels. Seine Gestaltungen, stilbildend und oft kopiert, glichen Plakaten, Bildkunstwerken und Gebrauchsgrafiken, aber waren doch etwas ganz Besonderes.

Auch der Ausstellungsort ist unkonventionell: die ehemalige Schuhfabrik WÜSTNER, heutzutage ein beliebter Kulturstandort mit Werkstätten, Ateliers und Raum für Musik und Bildende Kunst.