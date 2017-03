Abonnement-Sieger - JazzTimes kürt ECM erneut zum Label des Jahres

Bereits zum wiederholten Mal in Folge wurde ECM Records von den JazzTimes-Kritikern zum "Label des Jahres" gekürt. Ausgezeichnet wurde auch eine Reihe von ECM-Künstlern: Trompeter Wadada Leo Smith erhielt den Lorbeerkranz als "Künstler des Jahres", sein Duo-Partner Vijay Iyer, mit dem Smith das 2016 erschienene Album "a cosmic rhythm with each stroke" eingespielt hatte, gewann in der Pianisten-Kategorie.

Darüber hinaus wurden auch noch Steve Swallow als bester E-Bassist und Jack DeJohnette als bester Schlagzeuger geehrt. Swallow spielte zuletzt im Trio mit Carla Bley und Andy Sheppard das Album "Andando El Tiempo" für ECM ein und Jack DeJohnette mit Ravi Coltrane und Matthew Garrison "In Movement". Das JazzEcho gratuliert dem Label und seinen Künstlern.