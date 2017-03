Auf Streife im Netz

Für Freunde originär US-amerikanischer Musik ist Nashville/Tennessee immer eine Reise wert. Die Stadt ist nicht nur das Zentrum der kommerziellen Country-Musik, sondern verfügt auch über eine sehr lebhafte Gospel- und Jazzszene. Besuchen kann man in Nashville u.a. die Country Music Hall of Fame und das dazugehörige Museum, das Ryman Auditorium, das früher die Grand Ole Opry beherbergte, das neue Grand Ole Opry House, zahlreiche Musikclubs und Honky-Tonk-Bars und den Sitz der Gitarrenbaufirma Gibson.

Am 14. April 2017 gewinnt die "Music City", wie Nashville seit den 1950er Jahren auch stolz apostrophiert wird, eine neue Touristenattraktion hinzu: eine Niederlassung von Madame Tussauds weltbekanntem Wachsfigurenkabinett. Und es wird das erste sein, das in seinen Räumlichkeiten ausschließlich Figuren der US-amerikanischen Musikszene präsentiert. Zu den ersten Wachsstars, die dieses Kabinett bevölkern werden, gehören auch drei der ganz großen Jazzlegenden: Ella Fitzgerald, Billie Holiday und Louis Armstrong. Die "First Lady of Song", die übrigens am 25. April 2017 ihren 100. Geburtstag feiern würde, empfängt einen mit offenen Armen in einem eleganten mitternachtsblauen Kleid, Billie Holiday natürlich mit der ikonischen Gardenia im Haar und Louis Armstrong mit dem für ihn typischen breiten Lachen und seiner bevorzugten Selmer-Trompete in der Hand. Weitere illustre Jazzkoryphäen dürften sicher bald folgen.

