Um ihr aktuelles Album "Paris In The Rain" zu promoten, stellte sich Sarah McKenzie kürzlich bei einigen deutschen Radiosendern vor. Die Sendung NDR Kultur Neo ließ sich dabei die Gelegenheit nicht entgehen, die Australierin sogleich ans Piano zu bitten. Drei Songs wurden mitgeschnitten und sind jetzt auch als Videos zu erleben.

Neben Michael Legrands Klassiker "You Must Believe in Spring" sang McKenzie dabei auch zwei Titel ihres neuen Albums, den Standard "Little Girl Blue" und den Album-Titelsong "Paris in the Rain" aus eigener Feder.

Sarah McKenzie Live 2017