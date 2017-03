Auf Streife im Netz

In den letzten Jahren haben Pianistin Julia Kadel und ihre beiden Triopartner Karl-Erik Enkelmann (Bass) und Steffen Roth (Drums) zahllose Konzerte gegeben, sowohl in kleinen Clubs als auch in großen Hallen und auf renommierten Festivals wie dem Jazzfest Berlin und dem Überjazz-Festival Hamburg. Bei ihren Live-Performances wird das Publikum Zeuge der großen Spontaneität der drei Musiker, die einen Teil ihres Repertoires jeden Abend auf reiner Improvisation basieren.

Auch wenn auf ihrem aktuellen Blue-Note-Album "Über und Unter" kein Publikum zu hören ist: Die Interaktion mit Zuhörern hat das Trio auch dort gepflegt, denn einige Tracks wurden vor Fans, also semi-live, aufgenommen. „Wir wollten ein Studioalbum produzieren und uns gleichzeitig vom Publikum pushen lassen, so wie es auf unseren Konzerten eben auch der Fall ist“, meinte Julia Kadel dazu.

Wer Julia Kadel, mit und ohne Trio, bei ihren kommenden Konzerten verpasst, dem sei das Netz empfohlen.