Diana Krall - Turn Up The Quiet

Wer würde nicht unterschreiben, dass unsere Welt irgendwie viel zu laut geworden ist? "Turn Up The Quiet" fordert jetzt Diana Krall mit neuem Album und Deutschland-Tour.

Als vor kurzem durchsickerte, dass Diana Krall nach einer längeren Pause wieder mit Tommy LiPuma, Produzent ihrer größten Erfolgsalben wie "The Look Of Love" und "Love Scenes", im Studio arbeitete, waren Neugierde und Vorfreude groß. Jetzt wurden nicht nur der Albumtitel und der Veröffentlichungstermin 5. Mai 2017 bekanntgegeben, sondern auch die Termine von Kralls kommender Welttournee. Die deutschen Termine finden Sie hier.

Diana Krall ist die mit Abstand bekannteste Jazz-Sängerin unserer Zeit, sie ist stolze Besitzerin von fünf Grammys, acht Juno-Awards und weltweit neun Gold-, drei Platin- und sieben Multi-Platin-Alben. In Deutschland wurde sie mit drei Goldenen Schallplatten und drei ECHO Jazz ausgezeichnet. "Turn Up The Quiet" führt sie und Tommy LiPuma zu den Wurzeln zurück, mit denen sie die Basis ihrer Weltkarriere legte: Jazz-Klassiker und die unsterblichen Songs aus dem „American Songbook".

Das Album "Turn Up The Quiet" kann bereits bei Shops wie Amazon und JPC vorbestellt werden.