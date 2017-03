Ab dem 17. Februar 2017: Helge Schneider kündigt mit "Heart Attack No. 1" neues Album an

Der frisch aus der vorzeitigen Rente zurückgekehrte Allround-Entertainer Helge Schneider erfüllt sich ab dem 17. Februar 2017 einen jahrzehntelangen Traum: Seit gefühlten Ewigkeiten schlägt sein Herz für den Jazz, dem der 61-Jährige nun eine ganze Platte mit ausgewählten Remakes alter Meister und natürlich auch selbst komponierten Stücken widmet. Auf "Heart Attack No. 1" präsentiert der Echo-Preisträger nun seine ganz eigene Interpretation des Musikstils, dem er praktischerweise auch gleich ein bisher noch unbekanntes Subgenre hinzufügt: den Jazz-Hop.

Klassiker von Duke Ellington, Count Basie oder Ben Bernie in neuem Gewand

Nach dem instrumentalen Quasi-Alleingang auf seinem letzten Top 1-Studioalbum "Sommer, Sonne, Kaktus!" (2013) hat sich Helge Schneider für "Heart Attack No. 1" nun einen alten Bekannten an Bord geholt, mit dem er in zwei Aufnahmesessions 14 neue Songs eingespielt hat: Der britische Star-Trommler Pete York verstärkt seit vielen Jahren immer wieder Helge Schneiders Backingband. Gemeinsam hat das dynamische Herrengespann auf "Heart Attack No. 1" elf unsterbliche Jazz-Classics von Ikonen wie Duke Ellington, Count Basie oder Ben Bernie im markanten Helge-Signature-Style schneiderfiziert und um drei eigene Songs ergänzt.

Helge Schneider Album "Heart Attack No. 1"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon