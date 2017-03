Seit rund zehn Jahren spielt der Berliner Pianist Benedikt Jahnel im Trio mit dem spanischen Bassisten Antonio Miguel und dem kanadischen Schlagzeuger Owen Howard zusammen. Die beiden Partner stellen für ihn in einer "Phase der Veränderung" eine unabdingbare Konstante oder Invariante dar - und dies, obwohl der eine in Madrid und der andere in Brooklyn lebt. Deutlich machte Jahnel das besondere Verhältnis zu seinen musikalischen Weggefährten auf dem kürzlich erschienenen dritten Album des Trios, dem er den vielsagenden Titel "The Invariant" gab. "Dieser exquisite Chamber-Jazz", meinte Karl Lippegaus in einer Rezension für Stereo, "ist ganz auf der Höhe seiner Zeit, intelligent konstruiert und von Vitalität erfüllt." Jetzt startet das Trio am 27. Januar in Dortmund eine dreizehn Konzerte umfassende Deutschland-Tournee, auf der es natürlich das neue Album vorstellen wird. Zwei weitere Konzerte wird es außerdem am 15. Mai in Magdeburg und am 10. Juni in Lüneburg geben.

Benedikt Jahnel Trio "The Invariant"-Tournee 2017:

27. Januar 17 Dortmund, Domicil

28. Januar 17 Hannover, Jazzclub

29. Januar 17 Hamburg, Entenwerder 1

31. Januar 17 Geretsried, Hinterhalt

01. Februar 17 Rosenheim, Le Pirate

03. Februar 17 Gauting, Bosco

04. Februar 17 München, Unterfahrt

05. Februar 17 Köln, Altes Pfandhau

06. Februar 17 Aachen, Dumont

07. Februar 17 Mannheim, Klapsmühl¹

08. Februar 17 Berlin, A-Trane

10. Februar 17 Wendland, Gasthaus Wiese

11. Februar 17 Elmau, Schloss Elmau

15. Mai 17 Magdeburg, Forum Gestaltung

10. Juni 17 Lüneburg, Kulturforum