Soundtrack La La Land

Mit dem Überraschungserfolg "Whiplash" brachten Regisseur Damien Chazelle und Komponist Justin Hurwitz 2014 den Jazz auf die große Leinwand zurück. Seit Bertrand Taverniers "Round Midnight" (1986) und Clint Eastwoods "Bird" (1988) hatte kein Jazzstreifen mehr so viel Begeisterung geerntet. Der Film gewann drei Oscars und brachte Hurwitz zudem eine Grammy-Nominierung für den besten Filmmusik-Soundtrack ein. Für "La La Land" haben sich Chazelle und Hurwitz, die sich während des Studiums an der Harvard University kennenlernten und dort in einer Band spielten, erneut zusammengetan. Diesmal präsentieren sie aber kein atemberaubendes Drama, sondern eine romantische Musikkomödie mit den Stars Ryan Gosling und Emma Stone sowie "Whiplash"-Schleifer J. K. Simmons und R&B-Sänger John Legend in Nebenrollen.

Auch musikalisch werden ganz andere Töne angeschlagen: statt knalliger Bigband-Nummern gibt es leichtfüßigere Jazzsongs mit nostalgischem Pop-Appeal. Jetzt erscheint der schon mit einem Golden Globe und zahlreichen Kritikerpreisen ausgezeichnete Soundtrack zu dem Film, der gerade in die deutschen Kinos gekommen ist. Das insgesamt vierzehn Tracks umfassende Album besteht aus Instrumentalnummern und Stücken, die der hochkarätige Cast selbst eingesungen hat - allen voran die Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone. John Legend steuerte mit dem Song "Start A Fire" außerdem einen Exklusivtitel bei. Parallel zum offiziellen Soundtrack erscheint auch eine CD mit dem Score, für die sich ebenfalls Hurwitz verantwortlich zeichnete.

"'La La Land' ist virtuos", urteilte die Süddeutsche Zeitung bereits über das romantische Musical, das in Los Angeles, der "City of Stars" spielt: Dort versuchen Mia Dolan (Emma Stone) und der Jazzpianist Sebastian (Ryan Gosling) im harschen Showbusiness ihre jeweiligen Karrieren anzukurbeln. Die beiden verlieben sich, doch so schnell wie ihre Beziehung in den Gang kommt, wird sie auch von der harten, vom Konkurrenzkampf geprägten Atmosphäre der Stadt auf die Probe gestellt.