Esperanza - das ist nicht nur der Vorname der aktuell weltbesten Upright-Bassistin überhaupt. Esperanza - das ist auch spanisch für Hoffnung. Ein Schelm, wer diese Konstellation für zufällig hält. Dass Miss Spalding die Hoffnung des Jazz auf einen neuen Frühling personifiziert wie kaum eine andere Künstlerin ist deshalb auch keine wirkliche Neuigkeit mehr. Die Musik, mit der die Grammy-Preisträgerin diese Hoffnung rechtfertigt, dafür immer wieder umso mehr.

Jüngstes Beispiel sind die beiden Stücke "Unconditional Love" und "If You Can See Me". Ersteres war in zwei Versionen bereits auf ihrem 2016er Album "Emily’s D+Evolution" enthalten und wurde nun im Rahmen der exklusiven "Recorded at Spotify Studios NYC"-Reihe erneut eingespielt - in einer nicht ganz un-epischen Länge von über neun (9!) Minuten. Im Kontrast dazu handelt es sich bei der zweiten Komposition, die auf der exklusiven Veröffentlichungs-Serie des Streaming-Dienstleisters enthalten ist, um den bislang unveröffentlichten Knapp-Drei-Minüter "If You Can See Me“. Im Original stammt der Song aus der Feder von niemand geringerem als David Bowie. Spalding, ein großer Verehrer des Künstlers, spielt "If You Can See Me" immer wieder auf ihren Live-Konzerten. Bei den Aufnahmen in New York war sie dann mit dem richtigen Stück zur rechten Zeit am rechten Ort.

Apropos: Die Studio-Facilitäten, die Spotify für die exklusiven Aufnahmen in New York zur Verfügung stellt, erfreuen sich nicht nur unter Künstlern großer Beliebtheit (Andrew Bird, Lindsey Stirling und Juanes waren unter anderem auch schon dort). Die immer auf zwei Stücke begrenzten Live-Sessions werden auch stets von Kritikern aufmerksam verfolgt, denn ohne den Leistungsdruck eines Albums oder gar einer kommerziellen Single im Rücken entwickeln viele Musiker ungeahnte Kreativität. So auch Esperanza Spalding, die auf beiden Aufnahmen ein regelrechtes musikalisches Feuerwerk entfaltet.

"Esperanza Spalding Recorded at Spotify Studios NYC" kann man hier anhören.