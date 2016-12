Wie der Buena Vista Social Club, dessen Mitglied er jahrelang war, ist auch Tastengenie Roberto Fonseca eines der musikalischen Aushängeschilder Kubas und hat als Solist längst eine internationale Karriere vorzuweisen. Sein am 11. Novemeber 2016 auf dem Impulse-Label erscheinendes neues Album trägt den zunächst rätselhaften Titel "ABUC". Was dieser bedeuten soll und was er mit der mitreißenden Album-Mischung aus Salsa, Mambo, Cha-cha-cha, Danzon, Bolero, Bigband Jazz und einer Prise Hip-Hop zu tun hat, verrät der Grammy-nominierte Musiker im gerade veröffentlichten Video-Interview.