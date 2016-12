Various Artists

Die Geschichte des 1939 gegründeten Blue-Note-Labels wurde bereits in zahlreichen umfangreichen Büchern erzählt, die Anzahl der auch heute noch künstlerisch relevanten Alben des Labels geht in die Hunderte. Kein Wunder bei einem Künstlerstamm der Größen wie Horace Silver, Art Blakey, Jimmy Smith, Kenny Burrell, Donald Byrd, Cannonball Adderley, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Stanley Turrentine und zahllose andere umfasst. Die Blue-Note-LP-Sammlungen einschlägiger Jazzfans können schon mal mehrere Regalmeter beanspruchen.

Wer weniger Platz zur Verfügung hat, aber dennoch nicht auf das haptische und optische Vergnügen eines Tonträgers verzichten möchte, kann ab sofort zur den Blue-Note-Folgen innerhalb der 5 ORIGINAL ALBUMS-CD-Serie greifen. Jeweils fünf Alben bedeutender Blue-Note-Künstler versammeln sich hier in einem schmucken Schuber zum verführerisch günstigen Preis. Die einzelnen CDs befinden sich in Stecktaschen, die die legendären Vorder- und Rückseiten der Original-LP-Hüllen liebevoll reproduzieren. Alle relevanten diskografischen Informationen zu Songs, Musikern und Aufnahmedaten findet man auf den CD-Labels. Preiswerter und originalgetreuer kann man kaum in die "blaue Jazzwelt" eintauchen.

Die Boxen enthalten folgende Einzelalben:

Art Blakey: A Night In Tunisia / The Freedom Rider / Buhaina’s Delight / The African Beat / Free For All

Kenny Burrell: Introducing Kenny Burrell / Kenny Burrell / Blue Lights Vol. 1 / Blue Lights Vol. 2 / On View At The Five Spot Café

Dexter Gordon: Doin’ Allright / Dexter Calling / A Swingin' Affair / One Flight Up / Gettin' Around

Herbie Hancock: Takin’ Off / My Point Of View / Inventions & Dimensions / Speak Like A Child / The Prisoner

Joe Henderson: Our Thing / In’n’out / Inner Urge / The State Of The Tenor Vol. 1 + Vol. 2

Wayne Shorter: Night Dreamer / The Soothsayer / Et Cetera / Adam’s Apple / Schizophrenia