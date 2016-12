Ob Gregory Porter das in der Überschrift genannte Kennedy-Zitat wirklich bei seinem umjubelten Berlin-Konzert benutzt hat, das jetzt als Mitschnitt auf Blu-ray & DVD herauskommt, ist nicht überliefert. Er hätte aber guten Grund dafür gehabt. Denn nicht nur ist er ebenso regelmäßiger wie gern gesehener Gast in der Hauptstadt, man stellte ihm dort sogar die renommierte Konzerthalle der Größten der Musikwelt von Karajan bis Knef zur Verfügung: die Philharmonie.

Porter scheint sich allerdings auf jeder Bühne zu Hause zu fühlen. Ganz gleich, ob sich diese in einem schummrigen Jazzclub in Louisiana, einem hippen Dancefloor-Club auf Ibiza, einem Open-Air-Mega-Festival in Südfrankreich oder eben einem eleganten philharmonischen Konzertsaal befindet. Sobald er Bühnenluft schnuppert, läuft der stimmgewaltige Sänger zu Hochform auf.

Das tat er ganz besonders, als er am 18. Mai 2016 in der Berliner Philharmonie auftrat. Bei dieser Gelegenheit präsentierte er mit seiner seit Jahren bestens eingespielten Band ein Programm mit Stücken, die einen Querschnitt aus seinem gesamten bisherigen Schaffen boten. Durch minimalen Bühnenaufbau und zurückhaltende Beleuchtung wurde dabei eine intime Atmosphäre geschaffen, in der der Fokus vollkommen auf die Musik gerichtet war. Im architektonisch berühmten Saal auf allen Seiten vom hingerissen lauschenden Publikum umgeben, brachte Porter an diesem Abend noch die feinsten Nuancierungen seiner Songs zum Vorschein. Der Augen- und Ohrenschmaus wird am 18. November 2016 in drei alternativen Formaten veröffentlicht: als Blu-ray, DVD und DVD + CD.