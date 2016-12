Songwriter. Gitarrist. Sänger. Bandleader. Markus King’s überwältigendes musikalisches Talent ist, trotz seines jungen Alters von nur 20 Jahren, bereits jetzt mehr als deutlich zu erkennen. Sein Album "The Marcus King Band" findet sich im feurigen Genre der amerikanischen Rootsmusik wieder. King selbst nennt es "soul-influenced psychedelic rock" und es unterstreicht seine großartige, ungehobelte Stimme, seine herausragende Gitarrenarbeit und sein ehrliches Songwriting. All das inmitten einer Gruppe meisterhafter Musiker, die im Moment zu einem der begehrtesten Live-Acts Amerikas werden.

"This album is a big melting pot of different kinds of music," sagt King. "It's the sound of everyone taking their own influences and collectively coming together as a group. We're all really hungry to play, and we're so passionate about this music. I want people to feel the same thing we feel — to leave the show feeling some sense of release. It's almost like the show ends, and everyone can take a deep breath together."

The Marcus King Band besteht aus Jack Ryan an den Drums und Percussions, Stephen Campbell am Bass, Matt Jennings am Keyboard und der Orgel, Dean Mitchell am Saxophon und Justin Johnson an der Trompete, Posaune und als Backing Vocalist. Für das neue Album konnte die Band einige Mentoren und Kollaborateure, wie Derek Trucks, der die Gitarre auf "Self-Hatred" spielt, gewinnen.





