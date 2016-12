Auf dem Album "What was said" präsentierte der norwegische Pianist Tord Gustavsen Anfang des Jahres sein faszinierendes neues Trio mit der afghanisch-deutschen Sängerin Simin Tander und dem Schlagzeuger Jarle Vespestad. "'What was said' ist trotz, oder vielleicht gerade wegen aller zurückhaltenden Feinarbeit, Verlangsamung und Kontemplation ein extrem berührendes Album geworden, in dessen emotionalem Epizentrum Simin Tander ihre beachtliche Ausdrucksstärke voll zur Wirkung bringen kann", meinte Peter Füssl seinerzeit in Kultur. "Fern jeglicher Exaltiertheit zieht sie einen unweigerlich in den Bann - gerade wenn sie nur noch zart flüstert oder haucht, beginnt es vor Intensität zu knistern. Ihr intimer Gesang gräbt sich tief in die Seele ein, auch wenn man die im sich überlagernden Grenzbereich von Christentum und Sufismus schwebenden Worte nicht versteht."

Nachdem das Trio das Album im Februar 2016 schon auf einer ausgedehnten Tournee in Deutschland vorgestellt hat, kommt es nun Ende September noch einmal für fünf Konzerte nach Kaiserslautern, Wolfsburg, Leipzig, Göppingen und Mannheim. Wer also Anfang des Jahres keine Gelegenheit hatte, Tord Gustavsen, Simin Tander und Jarle Vespestad live zu erleben, kann dies nun nachholen.